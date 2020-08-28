Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından çarpıcı görüntüler paylaştı.

Bakanlık, Navtex ilan edilen bölgeye Yunanistan F-16 uçaklarının yaklaşmasını radar tespit yöntemiyle belirlendiğini ifade ederek havada önleme yapıldığını açıkladı.

Yunanistan'ın gerilimi arttırma çabasına yönelik bu ihlal, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarıyla bölgeden uzaklaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, "27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.