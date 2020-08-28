Türkiye'den Yunanistan F-16'larına önleme
Milli Savunma Bakanlığı, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağına önleme yapıldığını ve bölgeden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından çarpıcı görüntüler paylaştı.
Bakanlık, Navtex ilan edilen bölgeye Yunanistan F-16 uçaklarının yaklaşmasını radar tespit yöntemiyle belirlendiğini ifade ederek havada önleme yapıldığını açıkladı.
Yunanistan'ın gerilimi arttırma çabasına yönelik bu ihlal, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçaklarıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, "27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.
27 Ağustos 2020 tarihinde Girit Adası'ndan kalkarak GKRY'ye doğru giden ve Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 adet F-16 uçağı, Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları tarafından önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırılmıştır.https://t.co/yntVao9lgz#MSB #TSK pic.twitter.com/9V46V3Gve7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020
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