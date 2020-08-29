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Bakan Çavuşoğlu: Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, bu savaş nedenidir
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir" dedi.
Katıldığı bir televizyon programında, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunan kara sularını Ege'de 12 mile çıkaramazlar, Meclisimizin yıllar önce aldığı karar geçerlidir, bu savaş nedenidir" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu doğu akdeniz dışişleri bakanıSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:53
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