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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı paylaşımda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Milli mücadele ruhuyla Anadolumuzu işgalcilerden kurtaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya paylaşımında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na giden sürecin anlatıldığı bir videoya da yer verdi.
Etiketler: istanbul valisi ali yerlikaya Ağustos Zafer BayramıSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 21:18
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