Haber Giriş: Kaynak: AA
Giresun'da selzedelerin ev eşyalarını askerler taşıyor
[Fotoğraf: İHA]
Giresun'un Dereli ilçesinde yaşanan sel ve heyelanın ardından enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına destek veren askeri personel, vatandaşların ev eşyalarının taşınmasına da yardım ediyor.
Sel ve heyelanın en çok etkilediği Dereli ilçesinde enkaz kaldırma ve temizlik işleri devam ediyor.
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığına bağlı askerler, vatandaşlara ev ve iş yeri tahliyesinde eşyalarını taşıyarak destek veriyor.
İlçede iş yerlerinin temizlenmesinde de etkin rol üstlenen askerler, vatandaşların yaralarının kısa sürede sarılması için gayret gösteriyor.
Etiketler: Selzedelere yardım sel felaketi giresunSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 22:08
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