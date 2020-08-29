Diyarbakır Anneleri'nin HDP il binası önündeki oturma eylemi yaklaşık bir yıldır sürüyor.

Eylemden rahatsız olan örgüt ve yandaşları, ailelere tehdit ve tacizde bulunuyor.

Son olarak Baba Süleyman Aydın, örgüt mensuplarınca taciz edildiğini söyledi.

"Penceremin altına 3 PKK'lı geliyor"

3 PKK'lı teröristin evinin penceresinin altına geldiğini ifade eden Aydın, "Dün gece yaklaşık 23.50 civarı benim penceremin altına 3 PKK'lı geliyor. Başlarında siyah şapka, kendilerini kamufle ediyorlar. Çocuklarım ve eşim görüyorlar onları ve kendileri korkuyorlar, bağırıp çağırıyorlar ve o anda onlar ellerini pencereye vuruyorlar, çıkın dışarı diyorlar" ifadelerini kullandı.

"5 dakika geçmeden güvenlik güçleri de geldiler"

Daha önce de defalarca tehdit aldıklarını söyleyen Aydın, "Allah razı olsun komşularımızın da bana büyük bir desteği var. Olanları komşularım da biliyorlar. Ve o anda biz güvenlik güçlerine haber verdik. Allah razı olsun 5 dakika geçmeden güvenlik güçleri de geldiler. Komşularımızın yardımıyla ve bunlar damdan kaçarak çekip gittiler" dedi.

Diğer aileler de tehdit ediliyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, zaman zaman eylemi sonlandırmak için de zorlandıklarını ifade etti.

"Bizimle uzlaşmak istediler"

HDP'lilerin evlerine gelerek uzlaşmak istediklerini belirten Aydın, "Kurban bayramına 3 4 gün kala HDPliler bizzat bizim eve geldi. Bizimle uzlaşmak istediler. İşte çalışanınız yoktur biz size bakarız, bu eylemi sonlandırın. Ve biz bütün şeylerini reddettik, istemedik ve onları evimden kovdum"

Oğlu 14 yaşındayken dağa kaçırılan baba Süleyman Aydın, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.