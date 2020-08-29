Adli tatil sona eriyor, yeni adli yıl 1 Eylül'de başlayacak.

Yargı yeni döneme yeniliklerle girecek.

Adalet Bakanlığı, hayata geçirilecek uygulamalara yönelik çalışmalarını tamamladı.

Yargıda 'e-duruşma' dönemi

Yeni adli yılda, Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedeflere ulaşılması için çalışmalar yürütülecek.

"E-duruşma"nın pilot uygulamasına geçilecek.

Avukatların duruşmalara telekonferans yöntemiyle katılması sağlanacak.

Asliye mahkemelerinde 'savcı' dönemi

Yeni adli yılla birlikte infaz hakimlikleri bulundukları il veya ilçenin adıyla anılacak. İnfaz aşamasındaki tüm kararlar infaz hakimlerince alınabilecek. Savcıların ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin verdiği kararlara yönelik şikayetleri değerlendirilecek.

9 yıl önce kaldırılan asliye ceza mahkemelerindeki duruşma savcısı uygulaması yeniden başlatılacak.

Cumhuriyet savcıları, asliye ceza mahkemelerindeki duruşmalara tekrar katılabilecek.

Koronavirüs tedbirlerine sıkı takip

Adalet Bakanlığı adliyelerde koronavirüs tedbirlerini de sürekli takip edecek.

Yeni adli yılda "İnsan Hakları Eylem Planı"nın da tamamlanarak açıklanması hedefleniyor.