Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki bir üs bölgesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek dere yatağına düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çıkın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.