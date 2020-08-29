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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hakkari'de görev yaptığı mevzide düşerek şehit olan er Ümit Çıkın'ın ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari'deki bir üs bölgesinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek dere yatağına düşmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Çıkın'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
Etiketler: recep tayyip erdoğan Hakkari başsağlığı mesajıSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:21
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