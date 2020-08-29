Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni”nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verilebilecek"

MESS Teknoloji Merkezinde 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası üyesi 241 şirketin aktif destek verdiği merkezimizin önemli bir ihtiyacı gidereceğine inanıyorum. Sanayimiz insanımız için istihdam oluşturmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200 milyon liralık bir yatırımla hayata geçen ve yılda 40 bin kişiye 400 bin saat ücretsiz eğitim verebileceğimiz bu merkezle inşallah rekabetçi teknoloji alanında yeni bir çığır açacağız.https://t.co/RjeMk3CRgD pic.twitter.com/9klxX6Gldf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

"Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır"

Salgın şartlarına rağmen ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara verdi. Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı. İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp, taşlar yerli yerine oturdukça, Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı daha da artacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın şartlarına rağmen ne özel sektörümüz ne de kamu kuruluşlarımız yatırımlarına ara vermedi, vermiyor. Firmalarımız salgın döneminde kaliteli ürünleriyle rekabetçi fiyatlarıyla hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıktı.https://t.co/RjeMk3CRgD pic.twitter.com/vYxwV82xX0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Normalleşme takvimiyle birlikte bir yandan kayıplarımızı tamamlarken bir yandan da üretimimizi artırdık. Uluslararası şirketler yeni arayışlara yöneldiler. Tüm avantajlarıyla Türkiye bu arayışların en gözde ülkelerin başında geliyor.

"Türkiye'yi küresel üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız"

Ülkemiz her alanda COVID-19 sürecinden güçlenerek çıkacaktır. Birileri istemesede 3 kıtanın merkezi Türkiye'yi küresel üretim ve teknoloji üssü haline dönüştürmekte kararlıyız.

İyi çalışılmış, özgün ve öncü bir teşvik sistemiyle daima üreticimizin yanında olduk. Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. 85 teknoparkımız 1607 Ar-Ge ve tasarım merkezimizle yeni teknolojileri geliştiren ülke idealimize bir adım daha yaklaştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesi olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. 85 teknoparkımız 1607 Ar-Ge ve tasarım merkezimizle yeni teknolojileri geliştiren ülke idealimize bir adım daha yaklaştık.https://t.co/RjeMk3CRgD pic.twitter.com/9zytjBUDDq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Ülkemizin dört bir yanında yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Milyar dolarların üzerinde olan dijital oyun şirketlerimiz küresel ölçekte ses getirmeye başladı.

"Orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik"

Sadece ihracatımızı artırmakla kalmadık, aynı zamanda ihracatımızın kompozisyonunu da değiştirdik. Özellikle düşük teknolojili ürün ihracatına dayalı yapıdan orta-yüksek teknolojili bir üretim yapısına geçtik.

Müteşebbislerimizi bürokrasinin ataletine bırakmadığımız gibi faiz lobisinin acımasızlığına da hiçbir zaman terketmedik. 18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı.

"Birkaç milyar dolarla ekonomisi çökertilen o eski Türkiye artık tarih olmuştur"

18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir. İnsansız hava araçlarına sahip dünyanın 4 ülkesi arasındayız. Birkaç milyar dolarla ekonomisi çökertilen o eski Türkiye artık tarih olmuştur. Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız.

"Ülkemizin başarı grafiği yükselmeye devam edecektir"

Hamle programını, ulaşım araçları, kimya, eczacılık, elektronik gibi yüksek teknolojili diğer sektörlerde de inşallah gerçekleştireceğiz. Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için koşacak, koşturacak, var gücümüzle çalışacağız. Devlet - millet sırt sırta verdikçe inşallah ülkemizin bu başarı grafiği yükselmeye devam edecektir.

Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur.https://t.co/RjeMk3CRgD pic.twitter.com/RzfOhAAU0c — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

"On binlerce insanımızı dolaylı istihdam imkanı oluşturan şirketlerimizi tebrik ediyorum"

Teknolojik olarak dışa bağımlı olduğumuz sistemler artık yerli ve milli olacak. Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımızı dolaylı istihdam imkanları oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Toplamda 4 milyar liralık yatırımla 4 bin vatandaşımıza doğrudan, on binlerce insanımıza dolaylı istihdam imkanları oluşturan şirketlerimizin her birini gönülden tebrik ediyorum.https://t.co/RjeMk3CRgD pic.twitter.com/vnWFBWh8yl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 29, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, dünyanın en büyük dijital dönüşüm ve etkinlik gelişim merkezi MESS Teknoloji Merkezi'ni robot desteğiyle açtı.