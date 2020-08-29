Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:49
Son Haberler
- 16:49
- 16:36
- 16:21
- 16:12
- 16:09
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz