Yunanistan'da muhalefetteki MeRA25 Partisi milletvekili Kleon Grigoriadis Atina’yı "Yunanistan’ı devasa Amerikan üssü yaptınız. Şimdi de bizi işe yarar akılsızlar olarak kullanıyorlar." sözleriyle uyardı:

"Yunanistan’ı devasa Amerikan üssü yaptınız. Millet olarak tarihten ders almalıyız. Ve tarih, büyük güçlerin küçük güçleri alet ederek neden olunabilecek acıyı umursamadan kendi özel çıkarları için kullandığını söylüyor…"

"Türkiye ile savaş kapıdaymış gibi bir hava oluşturuluyor"

Yunan milletvekili basında yer alan haberlerle Türkiye ile savaşın kapıda olduğu gibi hava yaratıldığına dikkati çekti ve "Şu an Türk askerler değil, ABD’li askerler Girit'te, Dedeağaç'ta, Larisa'da." dedi.

"Vatandaşlarımızı korkutuyorlar"

Yunan vekil, bu algıyla halka korku salınmaya çalışıldığını vurguladı:

"Amaç, Yunanistan'ın Amerikan üssüne dönüşmesi gerçeğini ve düşmana karşı bize yardım edecek olan ‘sözde koruyucu’yu kabul edilebilir kılmak için vatandaşları korkutmak."

"Yunanistan ABD’nin bir piyonu olarak genel bir savaşa dahil edilmek isteniyor"

Grigoriadis, Yunanistan'ın ABD’nin bir piyonu olarak genel bir savaşa dahil edilmek istendiğini söyledi.

Miçotakis hükümetinin şeffaf davranmadığını ve yeterince bilgi vermediğini de vurgulayan Yunan milletvekili, gelişmelerden ABD makamları açıklama yaptıkça haberdar olabildiklerini belirtti.