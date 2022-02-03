Yunanistan, Türkiye’nin ürettiği insansız hava araçları karşısında çaresiz.

Türk SİHA’larının, son zamanlarda Ege’deki uçuşlarını artırmaları da Yunan kurmayları endişelendiriyor. Bu endişeyi son olarak emekli Hava Korgenerali Evangelos Yeorgusis dile getirdi.

"Bayraktar, Yunan savunmasını sınıyor"

Emekli korgeneral, Ta Nea gazetesi için "Bayraktar, Yunan savunmasını sınıyor" başlıklı yazı kaleme aldı.

Bayraktar TB2’lerin, Meriç’ten Meis Adası’na kadar gerçekleştirdiği uçuşlara dikkat çekilen yazıda, "Türkiye, orta ve yüksek irtifada, günde ortalama 3-4 uçuş sayesinde düşük bir maliyetle, hem Yunan savaş gemilerinin Ege’deki hareketlerini, hem de adalardaki savunma noktalarımızı izleyebiliyor." denildi.

"Yunan Savunma Bakanlığı için ciddi baş ağrısı"

Bu uçuşların Yunan Savunma Bakanlığı için ciddi bir "baş ağrısı" haline geldiği vurgulandı.

Türkiye’nin aynı zamanda, İHA’ların uçuşları sayesinde, Ege ile ilgili tezlerini de Yunanistan’a fiilen hatırlattığı ima edildi.

"Yunanistan'ın baş edebilmesi hiç de kolay değil"

Yunan F-16’larının maliyeti yüksek olmasına rağmen, Türk SİHA’larını gerektiğinde "tespit" ve "püskürtme" için üslerinden havalanmak zorunda olduğu vurgulandı.

Yazıda Yunanistan’ın bu durum ile baş edebilmesinin hiç de kolay olmadığının altı çizilirken, üstelik Ege’de uçan Türk İHA’larının sayısının ve uçuş saatlerinin artırılması halinde, durumun daha da zorlaşacağına vurgu yapıldı.