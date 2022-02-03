Koronavirüs salgını, Amerika Birleşik Devletleri'nde silahlı şiddetin artmasına mı neden oldu?



Bu sorunun yanıtını arayan uzmanlar, salgınının başından bu yana işlenen cinayet sayısının yüzde 30 arttığı sonucuna vardı.



Ayrıca FBI verilerine göre bu süreçte silah satışları da fazlalaştı. Bunun nedeninin, salgının psikolojik sonucu olduğu açıklandı.

Salgında cinayetler arttı



Araştırma, Nebraska'daki Omaha Üniversitesi kriminoloji ve ceza adaleti birimi ile Cincinnati Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ve Davranışsal Sinirbilim Bölümü tarafından yapıldı.



İncelemeye göre,silahların yaygınlaşmasının ve halkın polise olan güveninin azalmasının yanı sıra, koronavirüs salgını stresi de cinayetlerde artışa yol açtı.

"Salgının psikolojik etkisi"

25 Mayıs 2020'de, siyahi George Floyd'un öldürülmesinin ardından polis şiddetine yönelik protesto gösterileri başlamıştı.



Uzmanlar, domino etkisi yaratan öfke gösterileriyle birlikte hızla büyüyen salgınla mücadele önlemlerinin de psikolojik baskıya neden olduğunu ortaya koydu.



Bazı kişilerin stres altındayken daha saldırgan hale gelebildiğine dikkat çekildi.

1998'den itibaren ülkedeki silah satışlarını listeleyen FBI verileri de, satışların salgının başından bu yana en yüksek rakama ulaştığını gösterdi.