Stoltenberg, Kuzey Makedonya'nın yeni Başbakanı Dimitar Kovacevski ile NATO'nun Brüksel'deki ana karargahında bir araya geldi.

Görüşmeden sonra basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine askeri yığınağının devam ettiğini belirterek, "Rusya'nın Ukrayna'nın içi ve çevresine yığdığı asker sayısı 100 bini aştı, son iki günde Belarus'a önemli ölçüde askeri güç gönderdiğini gördük." diye konuştu.

Belarus'a 30 bin askeri kuvvet ve modern silah sevkiyatı

Yığınağın, Soğuk Savaş'ın bitiminden bu yana Rusya'nın yaptığı en büyüğü olduğunu vurgulayan Stoltenberg, Rusya'nın Belarus'a son günlerde 30 bin askeri kuvvet ile modern silahları sevk ettiğini açıkladı.

Buna göre, Rusya'nın sevkiyatında Spetsnaz özel kuvvetler, Su-35 jetler, çift yetenekli Iskander füzeleri ve S-400 hava savunma sistemleri yer alıyor.

NATO Genel Sekreteri, tüm bunların Rusya'nın yıllık nükleer tatbikatıyla birleşeceğine de dikkat çekti.

"Çift yetenekli" Iskander füzeleri, hem konvansiyonel hem de nükleer savaş başlığı taşıyabiliyor.

Rusya'ya diyalog çağrısı

Stoltenberg, "Dün ABD'nin Almanya, Polonya ve Romanya'ya ek güçler konuşlandıracağını açıklaması, ortak güvenliğe bağlılığının güçlü bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Kovacevski de Rusya'ya diyalog ve gerilimi azaltma çağrısı yaptı ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne bağlı olduklarını belirtti.