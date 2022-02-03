Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:30Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, AA
Nijerya açıklarındaki petrol gemisinde patlama
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip gemide patlama gerçekleşti.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, gemideki patlama, Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında oldu.
Olay, Niger Delta Nehri'ne yakın Escravos terminali yakınında meydana geldi.
Patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
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