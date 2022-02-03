Fransa'da devlete ait Fransa Televizyonları için Ipsos-Sopra Steria şirketi tarafından 18 yaş üstü 989 kişiyle yapılan ankette, katılımcıların yüzde 65'i, kamu hastanelerinin durumunu "kötü" olarak değerlendirdi.

Katılımcıların, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna 2 aya yakın süre kala, adaylara sağlık konusundaki güvenlerinin de düşük olduğu görüldü.

Macron'a güven yüzde 35

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a güvenenlerin oranı yüzde 35 olurken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler partisinin adayı Valerie Pecress'e güven yüzde 32, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin Başkanı Marine Le Pen'e yüzde 30, Yeşiller Partisinin (EELV) adayı Yannick Jadot ile aşırı sağcı aday Eric Zemmour'a güven yüzde 20 oldu.

Diğer yandan, ülkenin sağlık sistemini, katılımcıların yüzde 56'sı bakım kalitesi, bakıma erişimi ve masrafların geri ödenmesi açısından iyi olarak değerlendirdi.