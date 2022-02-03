Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'ya karşı Avrupa'daki varlığını güçlendiriyor.

Pentagon, Almanya ve Polonya'da konuşlandırılmak üzere 2 bin Amerikalı askerin daha Avrupa'ya gönderileceğini duyurdu.



Almanya'da konuşlu bin asker de Romanya'ya kaydırılacak.

Rusya'dan ABD'ye çağrı

Beyaz Saray, Rusya'nın bölgede gerginliği artırması halinde asker sayısının düzenleneceği uyarısında da bulundu.



Kremlin ise Amerika Birleşik Devletleri'nin adımlarını "provokatif" olarak niteledi.

"Eli kulağında" tabiri artık yok

Rusya'nın hedefindeki ABD'den dikkat çeken bir açıklama daha geldi...



Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın olası Ukrayna işgaline ilişkin "eli kulağında" tabirini kullanmayacaklarını, Putin'in işgal kararı alıp almadığını hala bilmediklerini söyledi.



Kremlin: Güvenlik garantileri konusu ele alındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında günlerdir ertelenen telefon görüşmesi ise gerçekleşti.



Kremlin, iki liderin "güvenlik garantileri" konusunu ele aldığını duyurdu.

Johnson'un ofisinden yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı'nın, Putin'e, olası bir Ukrayna işgalinin trajik sonuçları olacağını söylediği aktarıldı.



Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı

Krizin taraflarından Ukrayna, Rusya'ya bir kez daha birliklerini ülkesinin sınırlarından çekme çağrısı yaptı.

Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın Ukrayna ve Avrupa'yı tehdit etmeyi bırakması gerektiğini vurguladı.

"İşgal halinde 2 milyon Ukraynalı göç etmek zorunda kalabilir"

Norveç Mülteci Konseyi'nden Ukrayna konusunda bir uyarı geldi.

Olası bir işgal halinde, cephe hattında yaşayan 2 milyon Ukraynalının göç etmek zorunda kalabileceği vurgulandı.