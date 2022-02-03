Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 11:33Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi?
Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi? Türkiye'nin arabuluculuk çabası başarılı olacak mı? Olası işgalin Türkiye'ye ve dünyaya etkileri neler olacak? TRT Haber Dış Haberler Müdürü Özcan Tikit, TRT Moskova Temsilcisi Eşref Yalınkılıçlı ile yorumluyor.
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