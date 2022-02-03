430 milyon euro değerinde olduğu açıklanan dev, üç direkli eğlence gemisinin inşası, ülkenin Güney Hollanda eyaletindeki bir kasaba olan Alblasserdam'daki gemi yapımcısı Oceanco'ya yaptırıldı.

Ancak, geminin açık denizlere girebilmesi için Rotterdam'dan geçmesi gerekiyor ve köprünün 40 metrelik açıklığı için çok büyük.

Bu sorunun aşılabilmesi için, köprünün orta kısmının söküleceği, tüm işlem masraflarının da Bezos tarafından karşılanacağı açıklandı.

De Hef'in geçmişi 1878'e kadar uzanıyor. Modern versiyonu 1927'de açıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalardan ağır hasar alan köprü, şehirde restore edilen ilk yapılardan biriydi.

1993 yılında bir demiryolu köprüsü işlevi görmeyi bıraktı ve ulusal bir anıt olarak kaldı.