DKC Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde yaptığı açıklamada, kurbanların kötü hava koşulları nedeniyle elektrik kablosunun kopup aşağıdaki bir pazara ve konutlara düşmesinden sonra elektrik çarpmasına maruz kaldıklarını açıkladı.

Lukonde, “Ailelerin büyük acısını paylaşıyorum. Düşüncelerim de tüm yaralılarla birlikte” dedi.

Düşen kablo 24 kadın ve iki erkeği öldürdü, iki kişi de ağır yaralandı. Trajediye neden olan şeyin kabloya çarpan yıldırım olduğu açıklandı.

Hükümet bakanları kaza mahallini ziyaret etti ve hükümet sözcüsü Patrick Muyaya, yetkililerin etkilenen pazarın yerini değiştirdiğini duyurdu.