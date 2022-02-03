ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde bir F-16 savaş uçağı ve bir helikopter desteğiyle terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyonu esnasında aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 13 kişi öldü.

ABD askerleri, İdlib'de F-16 savaş uçağı ve helikopter desteğiyle terör örgütü DEAŞ bağlantılı olduğu iddia edilen bir şahsa yönelik operasyon düzenledi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/vlSRfcPxdt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 3, 2022

İsminin belirtilmesini istemeyen bir köy sakini, "00.30 sularında dışardan bir ses geliyordu, tufan oluyor zannettim. Dışarı çıkıp baktığımda helikopterler yukarıda dolaşıyor, helikopterden birisi megafonla sesleniyordu." dedi.

ABD askerlerinin bir süre "teslim ol" çağrıları yaptığını belirten köy sakini, "Sanırım bir aracın yardım için geldiğini düşündüler ve ateş açmaya başladılar. Çevredeki evler de zarar gördü." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Enkazda çalışma yapan Sivil Savunma ekipleri, baskında 6'sı çocuk, 4'ü kadın toplam 13 kişinin öldüğünü açıkladı.

Operasyon gece 01.20 sularında başladı

İdlib'in Atme köyü yakınlarındaki bir eve, muhaliflere ait uçak gözlem evinin ABD'ye ait olduğunu belirttiği helikopterden gece saat 01.20 sularında indirme harekatı başlatıldı.

[Fotoğraf: AA]

Anons yaparak evin boşaltılmasını isteyen askerler, 01.50'de kimliği henüz belirlenemeyen şahsın bulunduğu evin etrafını sardı. Askerlerin etrafını sardığı evin yakınlarından silah sesleri duyuldu.

Söz konusu şahsın ele geçirilip geçirilmediği henüz bilinmiyor.

[Fotoğraf: AA]

Bölgedeki kaynaklar, operasyon düzenlenen şahsın örgütün tepe ismi Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi olduğunu düşünüyor.

ABD, Ekim 2019'da İdlib'de benzer bir operasyonla, DEAŞ teröristbaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurmuştu.

ABD operasyon yaptığını doğruladı ama isim vermedi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, konuyla ilgili yaptığı kısa açıklamada, operasyonun başarılı olduğunu söyledi.

Kirby, Amerikan tarafından can kaybının olmadığı ve daha fazla bilgi mevcut olduğunda paylaşılacağını belirtti.

Sözcü, hedefteki isim ya da gruba dair herhangi bir ayrıntı vermekten kaçındı.

Öte yandan, AP'de yer alan habere göre, isminin açıklanmasını istemeyen ABD'li bir yetkili, operasyona katılan helikopterlerden birinin yaşadığı teknik sorun nedeniyle yere indiği ve imha edildiğini kaydetti.