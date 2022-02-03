ABD'de 'Havana' raporu: Dış gücün saldırısı sebep olabilir
ABD'de İstihbarat teşkilatlarının bir araya getirdiği uzmanlar, Havana Sendromu hastalığına elektromanyetik enerjinin yol açmış olabileceği raporunu yayınladı. Raporda bu durumun bir dış gücün saldırısının sebep olabileceğine işaret edildi.
Amerikalı diplomatlar ile Washington’daki bazı yetkililerde görülen ve "Havana Sendromu" olarak bilinen gizemli hastalık hakkında yeni rapor yayımlandı.
Rapor, istihbarat teşkilatlarının çatı kuruluşu Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından bir araya getirilen uzmanlar tarafından hazırlandı.
"Dış gücün saldırısı"
Rapora göre Amerikalı diplomatlarda görülen gizemli hastalıklara, dış elektromanyetik enerji kaynağı yol açmış olabilir.
Raporda bu duruma, bir dış gücün saldırısının sebep olabileceği belirtildi.
CIA'in raporunda farklı sonuç vardı
Geçtiğimiz günlerde yayımlanan CIA raporunda ise hastalığın ABD’yi hedef alan küresel bir eylem olmadığı sonucuna varılmıştı.
İstihbarat kurumlarında görülen bu çelişki sebebiyle, "Havana Sendromu" ile ilgili tartışmaların uluslararası boyuta yayılabileceği belirtiliyor.