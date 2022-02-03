Amerikalı diplomatlar ile Washington’daki bazı yetkililerde görülen ve "Havana Sendromu" olarak bilinen gizemli hastalık hakkında yeni rapor yayımlandı.

Rapor, istihbarat teşkilatlarının çatı kuruluşu Ulusal İstihbarat Direktörlüğü tarafından bir araya getirilen uzmanlar tarafından hazırlandı.

"Dış gücün saldırısı"

Rapora göre Amerikalı diplomatlarda görülen gizemli hastalıklara, dış elektromanyetik enerji kaynağı yol açmış olabilir.

Raporda bu duruma, bir dış gücün saldırısının sebep olabileceği belirtildi.

CIA'in raporunda farklı sonuç vardı

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan CIA raporunda ise hastalığın ABD’yi hedef alan küresel bir eylem olmadığı sonucuna varılmıştı.

İstihbarat kurumlarında görülen bu çelişki sebebiyle, "Havana Sendromu" ile ilgili tartışmaların uluslararası boyuta yayılabileceği belirtiliyor.