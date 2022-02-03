Haber Giriş: 3 Şubat 2022 Perşembe 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran Cumhurbaşkanı Reisi: Yabancı müdahale bölgenin istikrarını bozuyor
[Fotoğraf: Reuters]
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde "yabancı müdahalelerin bölgenin istikrarını bozduğunu" söyledi.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Reisi ile Tokayev dün akşam gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, bölgedeki gelişmeler ve Kazakistan'daki olayları ele aldı.
Kazakistan'ın güvenliğinin kendileri için önemli olduğunu dile getiren Reisi, bölgedeki istikrar ve huzuru desteklediklerini ifade ederek, "Her türlü yabancı müdahale bölgenin istikrarını bozuyor" dedi.
Tokayev de İran ile 30 yıllık diplomatik ilişkilerde istenilen seviyeyi yakaladıklarını vurgulayarak, ekonomik ve ticari alanda iş birliğini artırmanın önemli olduğunu söyledi.
Etiketler: İbrahim Reisi İran Kazakistan
Son Haberler
- 10:16
- 10:13
- 10:13
- 10:13
- 10:14
Sıradaki Haber
ABD'de 'Havana' raporu: Dış gücün saldırısı sebep olabilir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz