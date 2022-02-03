Kiev-Moskova hattındaki gerginlikte Türkiye barış çabası ile gündemde ye alıyor.

Türkiye'nin ara buluculuk teklifi, tıpkı Rusya ve Ukrayna gibi Batı'da da olumlu değerlendiriliyor.

"Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna için bir seçenek"

Alman basını, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile görüşmesini haberlerine taşıdı.

Kalın ve Sullivan'ın krizin diyalog ve iş birliği ile çözümüne yönelik çabaları ele aldığı belirtilen Süddeutsche Zeitung gazetesinin haberinde, "Görünüşe göre bir ara bulucu olarak Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna için bir seçenek." ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Berlin yönetiminin Karadeniz'deki krizde geri planda kalması ise eleştirildi.

"Ankara, Rusya-Ukrayna krizinde çok güçlü açıklamalara imza attı"

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da Ankara'nın diplomatik çabalarına dair bir açıklama geldi. Ara buluculuk teklifi ile ilgili bir soruya, "Bir NATO ülkesinin Ukrayna ile dayanışma göstermeye dair çabalarını kesinlikle destekliyoruz" cevabı verildi.

Türkiye'nin değerli bir NATO müttefiki olduğu hatırlatılırken, Ankara'nın Rusya-Ukrayna krizinde çok güçlü açıklamalara imza attığının altı çizildi.