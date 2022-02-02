Rusya ve Batı, Soğuk Savaş'tan kalma anlaşmazlıkları Ukrayna üzerinden dile getirerek birbirlerini suçluyor. Güvenlik ve çatışma riskinin zirveye çıktığı bu ortamda Batı'dan gelen açıklamalar savaşı körüklüyor.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmeye hazırlanırken, Moskova askeri tatbikatlar yapıyor. Çatışma riskini ortadan kaldırmak için çaba gösteren ülkelerin başında ise hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın komşuluk ilişkileri olan Türkiye geliyor.

Hem Kiev hem de Moskova Ankara'ya güvenle bakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuk teklifine Moskova ve Kiev olumlu yaklaşıyor. Rusya'ya karşı ABD, AB ve İngiltere'den gelen yaptırımlara katılmayacağını bildiren Ankara, sorunun diyalog ile çözülmesini istiyor.

Moskova, S-400 konusunda geri adım atmayan NATO üyesi Türkiye'nin samimiyetine güveniyor. Kiev ise, Kırım konusunda kendisine destek veren Türkiye'nin çabalarını takdirle karşılıyor.

Türkiye kuzeyinde bir istikrarsızlık alanı istemiyor

Ankara, NATO içerisinde yer alan bir ülkenin hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkiler kurabileceğini gösterdi.

Rusya ile müzakerelerinden Libya, Suriye ve Karabağ'da sonuç alan Türkiye, Donbas konusunda da diplomasiyi zorlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin ve Zelenski ile yapacağı görüşmeler, Türkiye'nin önemini daha da arttıracak.