Türkiye-Ermenistan arasında uçuşlar yeniden başladı
Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den beri gerçekleştirilemeyen uçuşlar, karşılıklı olarak yeniden başladı.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında İstanbul-Erivan uçak seferleri başlatıldı.
Türkiye ve Ermenistan arasında 2020'den beri gerçekleştirilemeyen uçuşlar yeniden başladı. Ermenistan'ın başkenti Erivan'dan kalkan yolcu uçağı İstanbul'a indi. https://t.co/a52FVEzkFs— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 2, 2022
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlatılan Erivan-İstanbul uçak seferinin ilki icra edildi.
Erivan Uluslararası Zvartnots Havalimanı'ndan hareket eden, içinde 64 yolcunun bulunduğu uçak, saat 19.40'ta İstanbul Havalimanı'na indi.
İstanbul'dan Erivan'a ilk uçuş gerçekleştirildi
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Ermenistan’ın başkenti Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na iki yıl aradan sonra ilk uçuş gerçekleştirildi.
Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci kapsamında gerçekleştirilen uçuşta yer alan yolcular, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi.
Pegasus Havayolları'na ait PC 550 sefer sayılı uçuşun yolcuları, kabin işlemlerinin ardından biniş için kontuara hareket etti.
Pasaport işlemeleri tamamlanan 99 yolcu, uçağa binerek saat 23.25'te Erivan'a hareket etti.