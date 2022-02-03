Abbe Pierre Vakfı, Fransa'da her yıl barınma şartlarıyla ilgili yayımladığı raporunda, Macron hükümetinin konut politikalarının yetersizliğini ifade etti.

Ülkedeki evsizlerin sayısında 2012'den bu yana "patlama" yaşandığına dikkati çekilen raporda, Fransa genelinde 4,1 milyon kişinin kötü barınma koşullarında hayatını sürdürmeye çalıştığı kaydedildi.

Raporda, Macron'un 2017 seçim vaatlerinde "Artık sokakta evsiz kadın ve erkek görmek istemiyorum" ifadesini kullandığı hatırlatılarak, ülkede halihazırda 300 bin evsiz bulunduğu aktarıldı.

14,7 milyon kişi barınma konusunda sıkıntı çekiyor

Fransa'da yaklaşık 14,7 milyon kişinin barınma konusunda sıkıntı çektiği, Mayıs 2021'den bu yana gecekondu tarzı yaşam alanlarında 5 bin 965'i reşit olmayan çocuk olmak üzere toplam 22 bin 189 kişinin yaşadığı kaydedildi.

Vakıf Başkanı Laurent Desmard'ın 2017'den bu yana hükümetin bütçe ve finans seçimlerini "eşit olmayan şekilde" belirlediğine ilişkin sözlerine yer verilen raporda, bu durumun toplumdan dışlanmalara ve yoksullaşmaya neden olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Ülkenin en yoksulları, Macron döneminin "unutulanları" olmaya devam ediyor

Sarı Yelekliler ve COVID-19 krizlerinin, hükümete dar gelirli haneleri desteklemek ve daha fazla acil barınma yeri sağlamak için fırsat oluşturduğu ancak bunun göz ardı edildiğine işaret edilen raporda, "En yoksullar bu dönemin unutulanları olmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

Fransa'da 2022'de kira yardımları bütçesinden 4,2 milyar euro kadar kesinti yapıldığının altının çizildiği raporda, hükümetin işsizlik sigortası gibi yapısal reformlarının düşük gelirli kişileri cezalandırdığına işaret edildi.

Sosyal konut sayısı son 15 yılın en düşük seviyesinde

Raporda, Macron döneminde 2020'de inşa edilen sosyal konut sayısının son 15 yılın en düşük seviyesinde olduğu söylendi.

En fazla 18-25 yaş grubundaki gençlerin sorunlarla karşılaştığı ifade edilen raporda, düşük gelir ve maaşlar nedeniyle çok sayıdaki gencin barınmakta zorluk çektiğine dikkati çekildi.