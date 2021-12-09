ABD'nin büyük şehirlerinde cinayet üstüne cinayet işleniyor. Güvenlik güçleri yetersiz kalıyor.

Chicago Polis Departmanı suç verilerine göre, ülkenin 3'üncü büyük şehri olan Chicago, kasım ayı sonu itibarıyla 739 cinayetle 2020'ye göre yüzde 3 artışla başı çekti.

Philadelphia Belediye Başkanı Jim Kenney, şehrinin 1990'dan bu yana ilk kez yıllık cinayet rekoru 500 rakamını geçmesinin ardından yaptığı açıklamada “Bu sadece çılgınlık ve durması gerekiyor." dedi.

Yaklaşık 1,5 milyonluk bir şehir olan Philadelphia'da bu yıl, ülkenin en büyük iki şehrinden, New York ve Los Angeles'tan daha fazla cinayet işlendi.

ABD'de bireysel silahlanma kaynaklı tehlike her geçen gün artıyor.



Silah lobisinin de etkisiyle çözülemeyen sorunu, TRT Haber Muhabiri Tuna Şanlı anlattı. pic.twitter.com/ERmOyuezjb — TRT HABER (@trthaber) December 6, 2021

Uzmanlar, cinayetlerdeki artışların nedenleri arasında kolluk kuvvetlerinin yetersiz kalması ve pandemi nedeniyle devam eden zorlukları sıralasa da cinayetlerin sebepleri konusunda net bir yanıt verilemiyor.

Yıllık cinayet kayıtlarını aşan diğer büyük şehirler: St. Paul, Portland, Tucson, Toledo, Baton Rouge, Austin, Rochester, New York, Albuquerque ve New Mexico.

Savaş bölgesinden kötü durumda

Rochester Polis Departmanından Frank Umbrino, 200 binden fazla nüfuslu şehrin 11 Kasım'da 30 yıllık rekorunu kırmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, "Son derece hüsrana uğradım. Artık durması gerekiyor. Yani, son zamanlarda burası bir savaş bölgesinden daha kötü." dedi.

"Artık kimse tutuklanmıyor"

New York Polis Departmanı'ndan emekli dedektif şefi ve bir ABC News yazarı olan Robert Boyce,"Artık kimse tutuklanmıyor. İnsanlar silah bulundurmaktan tutuklanıyor ve tekrar tekrar serbest bırakılıyor." dedi.

FBI suç verileri, ülke çapında tutuklama sayısının 2020'de yüzde 24 düştüğünü gösteriyor.