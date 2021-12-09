Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da çöken binada ölenlerin sayısı 3'e çıktı
[Fotoğraf: AFP]
Fransa'nın güneyindeki Var şehrinde patlama sonucu çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
Fransa basınındaki haberlere göre, Sanary-sur-mer kentinde dün yerel saatle 03.40'ta çöken 3 katlı binanın enkazından 36 saat sonra bir ceset daha çıkarıldı.
Olayda toplam 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Hafif yaralı 3 kişinin komşu bina sakinlerinden olduğu ifade edildi.
Patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.
Fransa'da gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen en ölümcül patlama 26 Aralık 2004'te Mulhouse kentinde olmuştu. Patlamada 19 kişi yaşamını yitirmişti.
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