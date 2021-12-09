Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da ilk Omicron varyantı tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Pakistan, ülkede ilk kez bir kişide koronavirüsün Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.
Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezi, Karaçi'de yurt dışı seyahat geçmişi bulunan Pakistanlı bir kadında Omicron varyantının tespit edildiği açıkladı.
Açıklamada, 65 yaşındaki kadının COVID-19 aşısı olmadığı ve temasta bulunduğu kişilerin tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
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