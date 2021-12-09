Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı açıklamasına göre, başkent Tokyo'nun doğusundaki Narita Havalimanında Nijerya çıkışlı 50 yaşlarındaki bir yolcuda Omicron varyantı saptandı.

Ekim ayında Pfizer aşısından iki doz aşılandığı bildirilen yolcunun Japonya'ya geldiği uçak seferindeki 103 yolcunun testten geçirileceği duyuruldu. Böylelikle Japonya'da yeni varyantın vaka sayısı 4'e çıkmış oldu.

Japonya'da Omicron türünün önceki vakaları Namibya, Peru ve İtalya çıkışlı 3 yolcuda geçen hafta tespit edilmişti.

Kyoto Üniversitesinden Prof. Nişiura Hiroşi liderliğindeki uzman heyetin, yeni türe ilişkin hazırladığı raporunda, Omicron varyantının "daha bulaşıcı" olduğunu açıkladı.

Nişiura, raporunu, Sağlık Bakanlığı COVID-19 Danışman Heyeti toplantısında kamuoyuna duyurdu.