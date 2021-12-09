Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, Biden'ın çalışanlara getirdiği aşı zorunluluğunun iptal edilmesine yönelik karar tasarısı 48 "hayır" oyuna karşı 52 "evet" oyu ile kabul edildi.

100 sandalyeli Senatonun yarısını oluşturan Cumhuriyetçilerin hepsi tasarıya "evet" oyu verirken, Demokrat Senatörler Jon Tester ve Joe Manchin'in de Cumhuriyetçilerin yanında oy kullanması dikkati çekti.

Söz konusu tasarı bir sonraki onay için Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna gönderildi.

Cumhuriyetçiler, tasarı Temsilciler Meclisinden geçemese bile Senatodan çıkan kararın "bir kazanım" olduğu yorumunu yaptı.

Biden'ın aşı zorunluluğu tartışılıyordu

Biden, ilk olarak eylül ayında, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda Cumhuriyetçilerden büyük tepki görmüştü.

Bunun üzerine Biden yönetimi, aşılar için son tarih olan 4 Aralık'ı, 4 Ocak'a çekmişti ancak tepkiler devam etmişti.

Öte yandan Biden'ın aşı kararına ilişkin birçok eyalet dava açmış ve federal mahkeme söz konusu kararı durdurmuştu.