Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri, Husilerin sivilleri saldırganca hedef alma çabalarına karşılık hava operasyonları düzenlemeye başladı.

Koalisyon güçlerinin açıklamasında, sivillere, hedef alınan noktalara yaklaşmamaları ve oralarda toplanmamaları çağrısı yapıldı.

Husilere ait meşru askeri hedeflerin vurulduğunu hatırlatan koalisyon güçleri, Sana'daki balistik füze ve insansız hava araçlarının bulunduğu depoların yanı sıra, aynı kentteki Beni Haris beldesinde bulunan insansız hava araçlarının fırlatılmasıyla ilgili asker iletişim sistemlerinin de vurulduğunu açıkladı.

Söz konusu operasyonlara ilişkin Husilerden henüz bir açıklama yapılmadı.

Son günlerde Husilerin kontrolündeki Sana kentine yoğun hava operasyonları düzenleyen Arap koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.