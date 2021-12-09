Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 02:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
ECOWAS ile Fransa arasında 8 milyon euroluk gıda depolama sistemi anlaşması
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ve Fransız Kalkınma Ajansı, Batı Afrika'daki gıda güvenliği depolama sistemini desteklemek için 8 milyon euroluk anlaşma imzaladı.
ECOWAS Komisyonu Başkanı Dr. Jean-Claude Kassi Brou, AFD Nijerya Direktörü Xavier Muron, Nijerya'nın başkent Abuja'da Batı Afrika'daki gıda güvenliği depolama sistemine finansman için hibe anlaşması imzaladı.
Brou, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, ECOWAS'a 8 milyon avro ve 3 yıllık AFD desteğinin bölgenin gıda, beslenme ve kırsal krizleri çeşitli nedenlerle yönetmeye hazırlığını artırmayı hedefleyeceğini belirtti.
ECOWAS Komisyonun, Tarım, Çevre ve Su Kaynakları Departmanı aracılığıyla yeni projenin uygulanmasından sorumlu olduğuna işaret Brou, anlaşmanın ECOWAS'a yardımcı olacağını söyledi.
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