Anadolu mutfağının kapıları Londra’da meraklılarına açıldı. Londra Yunus Emre Enstitüsü, "Köklerden Çağdaş Anadolu Mutfağı'na" adlı bir etkinlik düzenledi.

Fransız aşçılık okulu Le Cordon Bleu ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikte, İzmirli şef Kemal Demirasal Anadolu mutfağını tanıttı.

Demirasal'ın tanıtım menüsünde, baklava ve kuzu tandır vardı. İzmirli şef Londralılara, bu yemeklerin yapımını ve tarihini anlattı.

Sef Demirasal, Türkiye'de özellikle bayramlarda ve büyük kutlamalarda baklava ve kuzu tandır tercih edildiği için, etkinlikte bu iki yemeği Londralılar'a tanıtmak istediğini dile getirdi.

Davetliler, etkinliğin sonunda Şef Demirasal'ın yaptığı yemeklerden tattı.

