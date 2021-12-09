Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da üçüncü doz aşının kullanımı onaylandı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, koronavirüsün omicron varyantına karşı Pfizer-BioNTech'in ürettiği güçlendirici aşı kullanımı onaylandı.
Güney Afrika Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (SAHPRA) yazılı açıklamasında, "Comirnaty Kovid-19 aşısının, 18 yaş ve üstüne ikinci dozdan en az 6 sonra uygulanması onaylandı." ifadesine yer verildi.
Öte yandan güçlendirilmiş aşının, bağışıklığı baskılanmış 12 yaş ve üstü kişilere de uygulanacağı bilgisi paylaşıldı.
Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen ve "Comirnaty" adı verilen COVID-19 aşısı, AB'den 2020 sonunda onay almıştı. Aşı, AB ülkelerinde 12 yaşından büyük kişilere uygulanıyor.
COVID Omicron varyantının ilk tespit edildiği ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, salgının 4'üncü dalgasının geçen hafta başladığı açıklanmıştı.
Etiketler: Güney Afrika Koronavirüs Aşısı Koronavirüs
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