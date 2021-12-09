Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 09:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kelbecer'de Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı. Gece yapılan saldırıda Azerbaycan askeri Asıf Aliyev şehit oldu.
Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu.
Bakanlık gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.
Etiketler: Azerbaycan Dağlık Karabağ Ermenistan
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