Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 14:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da bina çöktü: 1 ölü, 5 yaralı
[Fotoğraf: AFP]
Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde patlama nedeniyle bir bina çöktü. Çökme sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, en az 5 kişi yaralandı.
Fransa'da Var Valiliği, Sanary-sur-mer kentinde yerel saatle 03.50'de 3 katlı bir binanın patlama sonucu çöktüğünü açıkladı.
Arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin acilen olay yerine sevk edilirken, olayda biri ağır 5 kişi yaralandı.
Patlama gaz sızıntısından kaynaklı
Açıklamada, enkaz altındaki bir kişinin cesedine ulaşıldığı, 2 kişinin arandığı, çevre binalardaki 9 kişinin de tahliye edildiği duyuruldu.
Fransa basını, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını, enkazdan yaralı çıkarılanlar arasında bir anne ve bebeğinin de bulunduğunu yazdı.
Etiketler: Fransa
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