Fransa'da Var Valiliği, Sanary-sur-mer kentinde yerel saatle 03.50'de 3 katlı bir binanın patlama sonucu çöktüğünü açıkladı.

Arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin acilen olay yerine sevk edilirken, olayda biri ağır 5 kişi yaralandı.

Patlama gaz sızıntısından kaynaklı

Açıklamada, enkaz altındaki bir kişinin cesedine ulaşıldığı, 2 kişinin arandığı, çevre binalardaki 9 kişinin de tahliye edildiği duyuruldu.

Fransa basını, patlamanın gaz sızıntısından kaynaklandığını, enkazdan yaralı çıkarılanlar arasında bir anne ve bebeğinin de bulunduğunu yazdı.