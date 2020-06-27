Haber Giriş: Kaynak: AA
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Vekillerin doktor kontrolünde oldukları açıklandı.
HDP Grup Başkanvekilleri Hakkı Saruhan Oluç ve Meral Danış Beştaş imzasıyla yapılan ortak yazılı açıklamada, hafta başında, grup salonlarının da bulunduğu katta bir temizlik personelinin enfekte olduğunun tespit edildiği hatırlatıldı.
Bunun ardından çay ocağı, kat personeli, danışmanlar ve milletvekillerinin test yaptırmaları kararı alındığı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar yapılan testlerde toplamda 3 vekilimizin enfekte olduğu anlaşılmıştır. Vekillerimiz doktor kontrolü altındadır ve sağlık durumları iyidir. Yeni bir gelişme olması durumunda kamuoyunu bilgilendireceğiz" sözleri kullanıldı.
Etiketler: koronavirüs testi HDP'li milletvekiliSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 16:22
Sıradaki Haber
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz