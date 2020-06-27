Tünel açma makineleri "köstebek" olarak da adlandırılıyor. E-Berk AŞ'nin ürettiği Türkiye'nin ilk yerli ve milli tünel açma makinesi, 2017 yılında tanıtıldı.

Makine, 3,25 metre çapında, 92 metre boyunda, 175 ton ağırlığında ve 800 KVA gücünde. Türk mühendisler tarafından tasarlanan makine, TÜBİTAK desteğiyle ortaya çıktı.

Kara yolları ve raylı sistemlerin yapımı, havzalar arası su transferleri için bu makinelere ihtiyaç duyuluyor.

[Yerli tünel açma makinesi 18 Eylül 2019'da üretim bandından indirildi / Fotoğraf: AA]

"Türkiye, dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biri"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle geliştirilen yerli ve milli tünel açma makinesi LALE, “Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj Hattı B Tüneli Işık Göründü Merasimi” ile tünelden çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bugün tamamladığımız tünelde yerli ve milli tünel açma makinemiz Lale var. Bu makineleri üretebilen 8 ülkeden birisi Türkiye'dir.https://t.co/YeLcEUxLF3 pic.twitter.com/EquvMwzAMn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 27, 2020

"Projenin (Ergene) diğer tünelinin de tamamlanmasıyla Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini hayata geçireceğiz" diyen Erdoğan, tünel açma makinesiyle ilgili şunları söyledi:

"1 milyon 238 bin dekar alanı sulayacak 25 sulama projesinden 24'ü hizmete girdi. Bugün tamamladığımız tünelde, yerli ve milli tünel açma makinemiz LALE var. Türkiye, dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir. Rakiplerimizin hepsi de gelişmiş ülkeler. Çapı 3,25 metre olan 12 bin parçalık bu devasa makineyi, Türk mühendisleri tasarladı ve Türk firması üretti. Eğer biz bu makineye geçmişte sahip olsaydık, Bolu Tüneli belki de birkaç yıl içinde tamamlanmış olacaktı."