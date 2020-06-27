Haber Giriş: Kaynak: AA
Soylu'dan öğrenciler için seferber olan polislere teşekkür
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan öğrencileri sınava gireceği okullara yetiştiren polislere teşekkür etti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk polisi güvendir, sığınılacak limandır... YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren polislerimize teşekkürler" sözlerini kullandı.
Paylaşımdaki videoda polislerin, YKS'nin birinci oturumuna geç kalan öğrencileri sınava girecekleri okullara motosikletle ve ekip araçlarıyla yetiştirmeye çalıştıkları ve bu sırada siren çaldıkları anların görüntüleri yer aldı.
Türk Polisi güvendir, sığınılacak limandır...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2020
YKS'ye geç kalan kardeşlerimizi sınava girecekleri okula yetiştiren Polislerimize teşekkürler pic.twitter.com/HE1o5bbAf9
Etiketler: yükseköğretim kurumları sınavı sınava geç kalan öğrenciler polislere teşekkür İçişleri Bakanı Süleyman SoyluSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 14:28
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