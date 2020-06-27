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MSB'den Orta Akdeniz'de harekata hazırlık eğitimi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, "Orta Akdeniz'de, Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran arasında harekata hazırlık eğitimleri icra edilmiştir" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından Orta Akdeniz'de harekata hazırlık eğitimi icra edildiğini açıkladı.
MSB'nin paylaşımında, "4 Fırkateyn ve 1 Lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri icra edilmiştir" denildi.
Orta Akdeniz’de harekât icra eden 4 Fırkateyn ve 1 Lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekâta hazırlık eğitimleri icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/novFItqsfN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2020
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