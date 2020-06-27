Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından Orta Akdeniz'de harekata hazırlık eğitimi icra edildiğini açıkladı.

MSB'nin paylaşımında, "4 Fırkateyn ve 1 Lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran tarihleri arasında harekata hazırlık eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

Orta Akdeniz’de harekât icra eden 4 Fırkateyn ve 1 Lojistik destek gemisinden oluşan Türk Deniz Görev Grubu tarafından 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında harekâta hazırlık eğitimleri icra edilmiştir.#MSB #TSK pic.twitter.com/novFItqsfN