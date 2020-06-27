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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pençe-Kaplan şehidinin ailesine başsağlığı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Yunus Gül'ün ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
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