Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü bilgisi verildi.

Paylaşımda, "Son olarak sınırdan kaçak geçirilmeye çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi" denildi.