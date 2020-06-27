Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hudut birlikleri 1 milyon TL değerinde tıbbi malzeme ele geçirdi
[Fotoğraf: MSB]
Milli Savunma Bakanlığı, sınırdan kaçak geçirilmeye çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon TL olan tıbbi malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürdüğü bilgisi verildi.
Paylaşımda, "Son olarak sınırdan kaçak geçirilmeye çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi" denildi.
Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz sürdürüyor. Son olarak sınırdan kaçak geçirilmeye çalışılan 65 adet pompalı tüfek ile piyasa değeri 1 milyon TL olan tıbbi malzeme ele geçirildi.https://t.co/UuVCmWKV8y#MSB #TSK pic.twitter.com/gWQHXqFvFu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 27, 2020
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