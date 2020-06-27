Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları internetteki tehlikelerden korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubunun görev yaptığını açıkladı. Selçuk, faaliyetlere hız kesmeden devam edeceklerini söyleyerek, şunları anlattı:

"Son 6 aylık dönemde internet siteleri ve sosyal medyada çocukları olumsuz etkileyebilecek 587 zararlı içeriğe karşı erişimin engellenmesini sağladık. Bu mücadelede ailelerimize de büyük görev düşüyor. Çocukların kişisel bilgilerini, özel yaşamına ait fotoğraf ve videoları paylaşırken hassasiyet gösterilmeli. Bu birimin daha etkin bir yapıya kavuşması, kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."