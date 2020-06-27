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Bakanlık dijital tehlikelere geçit vermiyor
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Son 6 aylık dönemde internet siteleri ve sosyal medyada çocukları olumsuz etkileyebilecek 587 zararlı içeriğe erişimin engellenmesini sağladık" dedi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çocukları internetteki tehlikelerden korumak için Sosyal Medya Çalışma Grubunun görev yaptığını açıkladı. Selçuk, faaliyetlere hız kesmeden devam edeceklerini söyleyerek, şunları anlattı:
"Son 6 aylık dönemde internet siteleri ve sosyal medyada çocukları olumsuz etkileyebilecek 587 zararlı içeriğe karşı erişimin engellenmesini sağladık. Bu mücadelede ailelerimize de büyük görev düşüyor. Çocukların kişisel bilgilerini, özel yaşamına ait fotoğraf ve videoları paylaşırken hassasiyet gösterilmeli. Bu birimin daha etkin bir yapıya kavuşması, kapasitesinin artırılmasıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor."
Etiketler: zararlı içerikler sosyal medya çalışma grubu dijital tehlikeler Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı AileSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 09:17
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