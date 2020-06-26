Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.

Bakanlık, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu, söz konusu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıkla şu şekilde:

"Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 26 Haziran 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bahse konu çatışmada bölücü terör örgütü mensubu 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"