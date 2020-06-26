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Bakan Akar, Stoltenberg ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Millî Savunma Bakanı Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.
Açıklamada, Milli Savunma Bakanı Akar ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in telefonda görüştüğü bilgisi paylaşıldı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO konularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu.https://t.co/hcH2eo2DIP#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/ZsFYJxApmu— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2020
Görüşmede NATO konularına ilişkin bilgi alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanı Jens Stoltenberg hulusi akarSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 20:59
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