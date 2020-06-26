Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosya medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1396 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 194 bin 511, can kaybı 5 bin 65 oldu.

Son 24 saatte 1492 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 167 bin 198 oldu.

Çarşamba günü 1.492 olan yeni vaka sayısı bugün 1.396. COVID-19 sebebiyle tüm Türkiye’de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113. Son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış var. İyileşenler, tanı konanlardan 96 fazla. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/4BTmLfwuvO — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 26, 2020

Sağlık Bakanı Koca, "Çarşamba günü 1492 olan yeni vaka sayısı bugün 1396. Covid-19 sebebiyle tüm Türkiye'de bugün hastaneye yatırılan toplam hasta sayısı 113." açıklamasını yaptı.

Ayrıca Bakan Koca, son 24 saatte yoğun bakım hasta sayısında 22, entübe sayısında 13 artış olduğunu, iyileşenlerin ise tanı konanlardan 96 fazla olduğunu belirtti.



