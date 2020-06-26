Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis görüşmesinde, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.

Covid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı.