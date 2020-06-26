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Cumhurbaşkanı Erdoğan Miçotakis ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis görüşmesinde, turizm, güvenlik ve ekonomi alanlarında işbirliğinin yanı sıra ikili ilişkiler ele alındı.
Covid-19 ile mücadelede işbirliği yapılabilecek konuların da değerlendirildiği görüşmede, iki ülke arasında iletişim kanallarının açık tutulması hususunda mutabık kalındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 26 Haziran 2020 Cuma 18:18
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