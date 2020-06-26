Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkâri'nin Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de terör örgütü PKK'ya hava harekatı düzenlendiğini duyuyarak video paylaştı.
Bakanlık, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0AeftiR28Q— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2020
Açıklamada, "Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.