Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de terör örgütü PKK'ya hava harekatı düzenlendiğini duyuyarak video paylaştı.

Bakanlık, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0AeftiR28Q — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2020

Açıklamada, "Hakkâri Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekâtı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 P. Tf., 1 adet AK-47 P. Tf. ile 4 adet el bombası ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.