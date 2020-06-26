Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için paylaşım yaptı. Öğrencilere tavsiye veren Koca, "Eyvah üçgenin iç açıları toplamını evde unuttum" sözünün yer aldığı görseli paylaştı.

Koca, mesajında, "Hepimizin başına gelen, YKS'de sizin de başınıza gelecek. Sınav kaygısından kaynaklanan anlık unutmalar, beyninizin size şakasıdır. Bugün iyi dinlenin. Uykunuzu tam alın. Kahvaltıda aceleci olmayın. Sınavda, kapıdan içeri girerken geride kalanları unutun. Çok başarılar, sevgiler" sözlerini kullandı.